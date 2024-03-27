Адміністративна рада Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) затвердила проект "НОМЕ. Компенсація за знищене майно" та надала Україні 100 мільйонів євро кредиту на його втілення.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що з 25 по 26 березня заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова взяла участь у засіданні Адміністративної Ради Банку Розвитку Ради Європи (БРРЄ), як офіційний представник від України.

Під час засідання Адміністративної Ради Банку було представлено новий проєкт «НОМЕ. Компенсація за знищене майно», який передбачає надання Україні кредиту обсягом 100 млн євро. За результатами обговорення проєкт було підтримано та затверджено Адміністративною Радою БРРЄ.

“Житловий сектор залишається одним із найбільш постраждалих внаслідок війни – загальні збитки оцінюються майже у 50 млрд доларів США. Ефективна реалізація проєкту HOME допоможе Уряду надавати необхідну допомогу громадянам, домівки яких було зруйновано або пошкоджено внаслідок бойових дій. У рамках проєкту передбачено надання компенсації за понад 2000 житлових сертифікатів, що дозволить близько 5700 українцям отримати компенсацію за знищене житло. Новий проєкт для України дозволить громадянам, які отримали компенсації за знищені домівки, якнайшвидше повернутись до звичного життя”, – зазначила Зикова.