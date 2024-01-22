Як повідомили на сторінці Офісу Генерального прокурора, Гринкевича затримали 22 січня 2024 року о 6:50 ранку в місті Одеса при підготовці до перетину кордону.

За даними слідства, підозрюваний виїхав до м Одеса орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Інші четверо підозрюваних по справі постачання неякісного одягу до ЗСУ, вже перебувають під вартою.

Деталі та подробиці про справу Гринкевичей дивіться у нашому розслідуванні: