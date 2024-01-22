Відразу після того, як стало відомо, що в Одесі ДБР затримало Романа Гринкевича, соцмережі вибухнули жартами та фотожабами.

​​Печерський районний суд Києва відправив Романа Гринкевича, який фігурує у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ, під варту до 17 березня 2024 року з можливістю внести заставу понад 500 мільйонів гривень.

Сам Гринкевич заявив, що заставу у вказаному адвокатами розмірі вносити не буде. Справу він назвав замовною та повідомив, що в Одесі перебував з робочими справами і планував повернутися до Києва.