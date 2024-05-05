За останніми опитуваннями, рейтинг AfD в Німеччині знову опускається нижче 20%, тоді як блок ХДС/ХСС залишається на рівні 30%.

Про це пише Bild.

Згідно з останнім опитуванням, проведеним на замовлення соціологічної фірми INSA, 18% німців вибрали б підтримати AfD, а на сході країни (Тюрингія, Саксонія) цей показник становить близько 30%. У той же час, блок ХДС/ХСС на федеральному рівні залишається на рівні близько 30%.

Перед виборами до Європарламенту протягом місяця партія AfD опинилася в центрі декількох скандалів, зокрема таємна зустріч у Потсдамі, де обговорювалися плани депортації мільйонів мігрантів, промова відомого політика від AfD Бйорна Хьоке, в якій він використав нацистське гасло, а також звинувачення у шпигунстві та корупції на адресу вищих представників партії AfD.

Ультраправа партія в Німеччині, яка проти євроінтеграції, імміграції іноземців та виступає за зняття санкцій з Росії, є альтернативою для країни. На федеральних виборах 2021 року, ця партія, відома як AfD, отримала 10,4% голосів і стала п’ятою за величиною партією у Бундестазі. Вона також є другою за рейтингами політичною силою в даний час. Лідери партії неодноразово висловлювали проросійську й антиукраїнську позицію, відвідували окупований Крим.

Початкове опитування, проведене на початку травня, показало, що майже половина німців вважає, що Росія і Китай мають “досить великий” вплив на AfD. Навіть серед прихильників партії таку думку поділяє кожен четвертий.

За результатами опитування, переважна більшість опитаних погоджуються з твердженням, що AfD не є патріотичною партією в тому сенсі, що вона не піклується про добробут Німеччини. Лише 29% вважають AfD патріотичною. Також, 62% опитаних відмовились бачити AfD з вирішальним впливом на політику в Німеччині.

Опитування проводилось на початку травня, під час дослідження соціологи дізнались думки понад 1000 респондентів.