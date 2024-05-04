З початку повномасштабної війни Росії проти України, Німеччина надала українському уряду близько 32 мільярдів євро всебічної допомоги.

Свенья Шульце, міністерка економічного співробітництва та розвитку ФРН розповіла про це в інтервʼю.

За словами Шульце, уряд Німеччини зміг надати Україні близько 32 мільярдів євро з початку російського вторгнення у 2022 році – у вигляді цивільної підтримки, прямих виплат чи зброї. Одне з відомств, очолюване нею, отримало близько 1,3 мільярда євро. Ці гроші використовуються для інвестування в реконструкцію територіальних громад, забезпечення економічного розвитку та житла внутрішньо переміщених осіб.

Міністерство також підтримує компанії у підготовці кваліфікованих кадрів та зміцненні енергопостачання, що є постійною метою російської армії. У контексті першого, Шульце розробляє ініціативу з підготовки кваліфікованих працівників SkillsAlliance for Ukraine.

Також відомо про активну роль Німеччина відіграє також у допомозі в галузі охорони здоров’я.

“На війні надзвичайно важливу роль відіграють госпіталі, медична допомога та спеціалісти, але також психосоціальна підтримка травмованих війною осіб. Тому ми в цьому питанні дуже активні”, — розповіла міністерка.

Вона повідомила, що німецька сторона надає мобільні клініки та медичні заклади з діагностичним і лабораторним обладнанням, а також створює реабілітаційні центри та інші послуги. Наразі існує 18 німецько-українських партнерств між клініками, які надають фінансову підтримку та сприяють навчанню, підготовці кадрів і обміну знаннями для українських лікарень та закладів охорони здоров’я.