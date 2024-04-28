У неділю, 28 квітня, російські військові обстріляли, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню "Смерч" село Тарасівка Донецької області. Населений пункт знаходиться у прифронтовій зоні за 11 кілометрів на північ від Очеретиного та за понад 20 кілометрів від міста Костянтинівка.

Про це пише “Суспільне Донбас” із посиланнями на заяву речниці прокуратури Донеччини Анастасії Мєдвєдєвої.

За її словами, внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки та лінію електропередач. Інформація про травмованих та загиблих не надходила.

Речниця додала, за вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

За даними Донецькоблгазу, через обстріл без газу опинилося село Іллінівської громади.

“Внаслідок бойових дій без газопостачання залишився 77 абонентів села Тарасівка. Обстежити газові мережі в даному населеному пункті поки неможливо”, — йдеться у повідомленні.