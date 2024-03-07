Росія матиме достатні ресурси для ведення війни проти України із нинішньою інтенсивністю, імовірно, принаймні щонайменше два роки. Цю здатність забезпечують високі ціни на нафту, ухилення від міжнародних санкцій та державні інвестиції.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на литовську військову розвідку.

У спільному звіті Департаменту контррозвідки Державної безпеки та Служби військової розвідки та безпеки при Міністерстві національної оборони Литви зазначається, що РФ реформувала та зміцнила сильно пошарпану у ході бойових дій в Україні армію у 2023 році, та перебуває на шляху до розширення військового потенціалу вздовж свого кордону з країнами НАТО.

“Москва здатна оцінити отримані уроки та підвищити свою боєздатність”, — йдеться у звіті.

Литовські агентства повідомляли, що Росія намагається уникнути санкцій, запроваджених проти оборонної промисловості країни після її вторгнення в Україну.

У той час як Росії відкрито постачають зброю та боєприпаси тільки Іран і Північна Корея, Китай став її найбільшим постачальником мікрочипів, а юань став основною валютою для міжнародних операцій Росії, повідомляють спецслужби.

У розвідці додали, що відтоді, як у 2023 році Росія розмістила боєголовки в Білорусі, вона неухильно будує там інфраструктуру для їх використання.

У звіті йдеться, що російські та білоруські спецслужби посилили свої зусилля з вербування литовців, які перетинають кордон, і Литва затримала кількох своїх громадян у 2023 році, яких вона звинуватила в наданні даних білоруській розвідці за готівку.

Щодо Китаю, агентства заявили, що КНР посилила свої шпигунські зусилля в Литві в 2023 році після рішення Литви дозволити Тайваню відкрити де-факто посольство на своїй території у 2021 році.

У звіті йдеться про те, що хакери, “пов’язані з Китаєм”, регулярно перевіряють литовські державні установи на наявність вразливостей “з метою проникнення в їхні мережі та викрадання даних”.