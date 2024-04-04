Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

“Схоже, що російські війська збільшили кількість і розмір механізованих наземних штурмів на окремих ділянках лінії фронту протягом останніх двох тижнів, що свідчить про помітне загальне збільшення російської механізованої штурмової операції на всьому театрі бойових дій”, — йдеться у повідомленні.

Українські сили успішно відбили великий російський штурм на Лиманському напрямку 20 березня. Геолокаційні кадри показали знищену техніку ворога поблизу Тернів.

Також 30 березня українські сили відбили механізований штурм російських військ біля Тоненьке.

Російські сили в цьому нападі використали щонайменше 36 танків і 12 БМП, проте зазнали поразки внаслідок дій українських військ.

“Можливо, російські війська посилять механізовані штурми до того, як навесні багниста місцевість стане більш помітною та ускладнить механізовану маневрову війну. Можливо, російські війська також посилюють механізовані напади, щоб скористатися нестачею військової техніки в Україні до прибуття очікуваної допомоги Заходу у сфері безпеки”, — вважають аналітики.