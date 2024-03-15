Про це виданню Reuters повідомило джерело в уряді та журналісти, які подорожували з Шаппсом.

Літак, який повертався до Великої Британії з Польщі 13 березня, був заблокований приблизно на 30 хвилин, коли перебував у повітрі біля Калінінградської області Росії.

Під час польоту літака поблизу Калінінграду було неможливо отримати сигнал GPS та доступ до Інтернету. Прес-секретар британського прем’єр-міністра Ріші Сунака підтвердив, що інцидент трапився у середу і додав, що це було “не було незвичайно”.

У минулому десятилітті Росія також була звинувачена у глушенні сигналів GPS у сусідніх країнах, включаючи Фінляндію. Інцидент, можливо, був реакцією на заяву Шеппса про продовження розміщення британських систем ППО Sky Sabre у Польщі до кінця 2024 року.

Згідно з щоденною оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), подібні інциденти сталися в країнах Балтії та Польщі наприкінці грудня 2023 року та на початку січня 2024 року і можуть бути пов’язані з діяльністю російської радіоелектронної боротьби в Калінінграді.