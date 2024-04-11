Упродовж 2023 року РФ витратила 58 мільярдів рублів або близько пів мільярда доларів на створення пропаганди так званими “некомерційними” організаціями.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Як зазначено, мова йде про формально не пов’язані з державою-агресором структури, які позиціонують себе як “автономні”, але насправді на замовлення Кремля виробляють так званий “патріотичний контент” для поширення в інтернеті: блоги, новини, фільми, серіали, відеоігри тощо.

Виділені Росією мільярдні бюджети вказані організації зобов’язувались витратити на внутрішню пропаганду з метою формування лояльної до режиму Путіна громадської думки, виправдання агресії РФ проти України та впливу на свідомість військовослужбовців держави шляхом глорифікації їхньої участі у війні.

“Збільшення витрат на приховану пропаганду для внутрішньої аудиторії може свідчити як про зниження рівня довіри до офіційних традиційних медіа держави-агресора, так і про спробу путінської диктатури взяти під контроль інтернет-середовище на Росії”, – повідомляється українською розвідкою.