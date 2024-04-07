Голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер вважає, що російська пропаганда проникла і у стіни законодавчого органу США, оскільки члени Конгресу поширюють хибні повідомлення про війну Росії.

Про це повідомляє видання The Hill.

Тернер сказав, що погоджується з конгресменом Майклом Макколом, головою комітету у закордонних справах Палати представників, який зауважив, що “російська пропаганда на жаль, потрапила до Сполучених Штатів і інфікувала значну частину бази моєї партії”.

“О, це абсолютно правда”, – сказав Тернер в інтерв’ю CNN. “Ми бачимо, що Росія намагається замаскувати повідомлення, які є антиукраїнськими та проросійськими, деякі з яких ми навіть чуємо в Палаті представників“, – додав конгресмен.

“Я маю на увазі, що сьогодні є члени Конгресу, які все ще неправильно кажуть, що цей конфлікт між Росією та Україною пов’язаний з НАТО, що, звісно, не так“, – сказав Тернер.

Майкл Маккол додав, що Путін дуже чітко дав зрозуміти, що він вважає цей конфлікт набагато ширших претензій Росії на Східну Європу, включаючи претензії на всю територію України як Росії.

Тернер зауважив, що пропаганда ускладнює передачу допомоги Україні та чітке уявлення про боротьбу між демократією та авторитаризмом.

На тлі багатомісячної суперечки у Конгресі спікер Палати представників Майк Джонсон анонсував, що пакет допомоги Україні включатиме “деякі важливі нововведення”, серед яких – можливе виділення допомоги у кредит. Очікується, що з поверненням Палати представників з перерви 9 квітня Джонсон розкриє деталі проєкту щодо допомоги Україні, який вважатиме прийнятним для республіканців, і він нарешті буде схвалений в обох палатах.