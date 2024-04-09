Тисячі сфабрикованих новинних статей, публікацій у соціальних мережах і коментарів пропагують американський ізоляціонізм, викликають страх за безпеку державних кордонів США, посилюють економічну та міжрасову напругу в країні.

Про це пише видання The Washington Post, яке отримало доступ до документів розвідки ЄС.

Понад сотня документів, датованих від травня 2022 року до серпня 2023 року, із внутрішнього листування людей, були задіяні до кампанії із поширення дезінформації. Документи свідчать, що Москва у Франції та Німеччині працює над тим, щоб послабити підтримку Києва та дестабілізувати ситуацію в самій Україні.

Метадані документів вказують на те, що вони були написані членами команди, що працювала на Іллю Гамбашидзе, керівника московської PR-компанії Social Design Agency. У березні Сполучені Штати наклали санкції на Гамбашидзе за його участь в “іноземній кампанії зі зловмисного впливу” за вказівкою Кремля.

“Потрібно написати коментар не більше 200 символів від імені жителя передмістя великого міста. Фіктивний американець не підтримує військову допомогу, яку США надають Україні, і вважає, що гроші потрібно витрачати на захист кордонів Америки, а не України, а політика Байдена веде США до краху“, – приклад завдання, яке один із політтехнологів доручив працівнику ботоферми, пише The Washington Post.

Один з наративів передбачає звинувачення української влади у крадіжці й продажі західної зброї. Інший несе повідомлення про те, що “американці не готові пожертвувати своїм добробутом заради конфлікту в Україні”, а також, що тісніші відносини Росії з Китаєм – це нова загроза, створена чинною політикою США.

За інформацією WP, Кремль серйозно зайнявся підривом американської підтримки України в січні 2023 року. У Республіканській партії розповіли, що пріоритетом Росії є зупинка постачання зброї.

Резонанс у Конгресі напередодні викликали фейкові статті про корупцію Зеленського, оприлюднені на вебсайтах, що пов’язані з Росією.Стурбованість щодо звинувачень в корупції стала однією з причин, чому дебати щодо допомоги Україні були тоді призупинені, пише WP.