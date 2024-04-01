Після ударів безпілотників по нафтопереробних заводах, експорт російського дизеля морем у квітні скоротиться.

Про це повідомляє Bloomberg.

Завантаження пального РФ у портах Чорного та Балтійського морів зменшиться приблизно до 2,29 мільйона тонн.

За даними аналітичної компанії Kpler, це означає, що Росія експортуватиме понад 569 000 барелів на день, що на 21% менше, ніж фактичний щоденний експорт з тих самих портів у березні. У березні РФ продавала по 724 тисячі барелів щодня.

Bloomberg також зазначає, що Росія скорочує постачання дизельного пального морем після того, як тижневі темпи перероблення сирої нафти впали до 10-місячного мінімуму через атаки дронів на НПЗ.

Ситуацію погіршується також через сезонні ремонтні роботи, які знижують пропускну спроможність деяких російських нафтопереробних заводів й чинять тиск на дизельні потоки у РФ.