Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовими та урядовцями щодо використання дронів.

Про це він повідомив у своєму акаунті у Facebook.

Згідно з повідомленням, нарада тривала майже три години і була спрямована на конкретизацію планів виробництва різних типів безпілотників, таких як FPV, бомбардувальники, розвідники, а також далекобійні дрони для спеціальних завдань.

Також обговорювалось, як забезпечити гнучкість нашого ОПК. Потреби фронту постійно змінюються, зазначив президент, наші виробники мають вчасно реагувати на них.

“Важливі рішення: щодо спрощення процедури закупівель, імпорту комплектовання, нарощування виробництва снарядів для дронів і навчання операторів”, — написав голова держави.

Також був оголошений проєкт побудови комплексної системи керування засобами радіоелектронної боротьби для захисту військових та техніки від російських безпілотників.

За словами Зеленського, ця система вже перебуває на етапі тестування на окремих напрямках, і планується її масштабування на весь фронт.