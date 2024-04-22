Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
“Зафіксовано 36 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська громади”, — йдеться в повідомленні.
По Краснопільській російські сили били з мінометі, обстрілювали дроном-камікадзе FPV, всього 14 вибухів.
На Миропільську громаду відбулася атака ворожого FPV-дрона, 1 вибух.
По Білопільській громаді з території Росії було здійснено мінометний обстріл, 15 вибухів.
По Середино-Будській громаді війська РФ вдарили з артилерії, 6 вибухів.
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