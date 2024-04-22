Оперативна інформація станом на 06.00 22 квітня 2024 року щодо російського вторгнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку ворог 17 разів атакував позиції наших захисників в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 16 атак.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога, який 23 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра та здійснив 4 безуспішні атаки на позиції наших військ.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59.