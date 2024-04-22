Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю програмі Meet the Press на каналі NBC.
“Якщо Україна не вистоїть, то Путін точно вторгнеться в балтійські держави. І чому? Не тому, що є якась цікава ідея чи стратегія, а тому, що Путін хоче повернути вплив Радянського Союзу”, – заявив Зеленський.
Глава держави наголосив, що Путін хоче повернути всі колишні республіки Радянського Союзу.
“В НАТО вони або не в НАТО – його це не цікавить. Він не боїться країн НАТО”, – сказав президент.
Він також додав, що для ефективного протистояння окупантам, українцям необхідна стратегічна далекобійна зброя, артилерія, ATACMS.
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