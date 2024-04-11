В окупованому Криму росіяни намагаються убезпечити склади боєприпасів від українських ударів. Партизани встановили, що загарбники переміщують боєкомплекти та техніку з території аеродрому в Джанкої.
Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”.
“Агенти “Атеш” простежили за колоною, яка рухалася на Московську трасу, у бік аеродрому. Нам вдалося з’ясувати, що рашисти настільки бояться ударів, що в паніці намагаються переміщати з аеродрому боєприпаси та техніку”, – йдеться у повідомлені.
“Тож нічого врятувати не вдасться. Усі деталі ми передаємо, як завжди, у правильні руки. Озиратися тепер надто пізно”, – додали в “Атеш”.
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