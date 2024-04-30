Російські війська обстрілювали Херсонщину− поцілили в об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, заклад культури та приватний автомобіль. Одна людина загинула за минулу добу, одну поранено внаслідок російських ударів.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

За його словами, 29 квітня під російським обстрілом та авіаударами були Херсон, Михайлівка, Кізомис, Янтарне, Дніпровське, Станіслав, Берислав, Новокаїри, Одрадокам’янка, Білозерка, Миколаївка, Тягинка, Велетенське, Садове, Інженерне, Берегове та Львове.

“Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 10 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, заклад культури та приватний автомобіль”, — написав очільник ОВА.

Він також додав, що внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще одна дістала поранення.