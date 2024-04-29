За 28 квітня російські сили обстрілювали Запорізьку область 346 разів. Внаслідок цього зруйновані житлові будинки, одна людина зазнала поранення.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Одного чоловіка поранено під час ворожої атаки на Запорізький район. Впродовж доби окупанти 346 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів”, — написав він.

Також російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю та 6 авіаударів по Веселянці, Новоандріївці, Малій Токмачці та Роботиному.

118 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

З реактивних систем залпового вогню російські окупанти обстрілювали Левадне, Малу Токмачку та Роботине. По території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Лугівського, Вербового, та Степногірська загарбники 216 разів вдарили з артилерії.

Федоров написав, що до влади надійшло 12 повідомлень про руйнування житла.