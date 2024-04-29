Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.
“За 28 квітня росіяни поранили 3 жителів Донеччини: у Красногорівці, Желанному і Птичому”, – написав він.
Як зазначено в дописі Філашкіна, загальна кількість загиблих в Донецькій області внаслідок повномасштабного вторгнення РФ подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
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