Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

“За 28 квітня росіяни поранили 3 жителів Донеччини: у Красногорівці, Желанному і Птичому”, – написав він.

Як зазначено в дописі Філашкіна, загальна кількість загиблих в Донецькій області внаслідок повномасштабного вторгнення РФ подана без урахування Маріуполя та Волновахи.