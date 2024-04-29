Армія ОФ у ніч проти 29 квітня обстріляла керованими авіабомбами село в Харківській області.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

“29 квітня 02:00 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Загризове. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок”, – написав він.

Також очільник ОВА зауважив, що за добу ударів по Харкову не було.

Артилерійських та мінометних ударів зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане

Під авіаційними обстрілами перебувала Велика Писарівка.

У селі Байрак Балаклійської територіальної громади о 20:30 у подвір’ї підірвався на міні “Пелюстка” 48-річний чоловік. Його ушпиталили.

У Стрілечому Липецької територіальної громади 0 15:20 внаслідок обстрілу дістав поранення 59-річний чоловік.

У Куп’янську під час обстрілу з реактивної системі залпового вогню о 10:50 було зруйноване приватне домоволодіння. Травмовані 35-річна жінка та 52-річний чоловік, підкреслив голова ОДА.

У Вовчанську під час артобстрілу о 9:20 пошкоджені два приватні будинки, а внаслідок скидання КАБ – приватне підприємство.

За минулу добу на Куп’янському напрямку росіяни шість разів атакували позиції українських підрозділів у районі Берестового, повідомив Синєгубов.

На Лиманському напрямку сили РФ14 разів атакували позиції ЗСУ, зокрема в межах Харківської області у районах Копанки та Новосергіївки.

Протягом доби вибухотехніки розмінували 5,85 га території Харківської області, знищили 20 вибухонебезпечних предметів.