За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури п’ятьом громадянам заочно повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
“Так званий начальник ізолятора встановив санітарний та харчовий режими, недостатні для підтримання здоров’я людей. Добовий раціон в’язнів, які знаходились у неопалюваних камерах, складався зі 100 г каші й 500 мл нефільтрованої та майже непридатної до споживання води. Також їх позбавляли можливості дотримуватись належної гігієни”, – йдеться у повідомленні.
Крім того, «очільник» установи спільно з двома своїми «заступниками», «начальником оперативного відділу» та «інспектором відділу режиму і охорони» жорстоко поводились щонайменше з чотирма ув’язненими. Задля отримання інформації щодо військових Збройних Сил України підозрювані залякували їх вогнепальною зброєю. Вони били людей, у тому числі резиновими кийками і прикладами автоматів, після чого залишали без належної медичної допомоги.
“Такі незаконні дії є порушенням вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни та Додаткового протоколу, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Наразі підозрюваних оголошено у розшук”, – підсумували у відомстві.
Досудове розслідування проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
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