Служба безпеки і Національна поліція заблокували ще 4 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У різних регіонах України затримано всіх організаторів оборудок.
Повідомляє Служба безпеки України.
“Серед них – голова районної військово-лікарської комісії та мобілізований депутат сільради. Вартість таких «послуг» становила до 12 тис американських доларів”, – йдеться у повідомленні.
Так, на Тернопільщині:
заблоковано канал нелегальної міграції, який організував депутат місцевої сільради.
Після початку повномасштабного вторгнення рф його мобілізували до однієї з військових частин Сил оборони.
Під час військової служби він почав підробляти листи-обґрунтування на безперешкодне ввезення гуманітарних вантажів нібито для потреб українських захисників.
На підставі підроблених листів потенційних призовників вносили до системи «Шлях». Згодом вони безперешкодно виїжджали за межі нашої держави.
В Одеській області:
затримано голову районної військово-лікарської комісії, який продавав фіктивні документи про непридатність до служби за станом здоров’я.
Підшукувати клієнтів допомагав посередник. Ним виявився лікар-травматолог з місцевої лікарні, якого співробітники СБУ затримали ще на початку цього року.
На Прикарпатті:
нейтралізовано злочинне угруповання, яке діяло на території Івано-Франківської та Закарпатської областей.
Зловмисники переправляли ухилянтів до сусідньої країни вплав через річку Тиса або лісовими стежками в обхід пунктів пропуску.
Для цього фігуранти заздалегідь готували відповідні «маршрути» та інструктували втікачів про їхні дії під час незаконного перетину держкордону.
У Черкаській області:
затримано засновника місцевого благодійного фонду, який торгував «посадами» у лавах організації для виїзду за межі України під виглядом волонтерів.
“За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності”,– підсумували у відомстві.
Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.