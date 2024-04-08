За гроші фігуранти пропонували ухилянтам втекти до Євросоюзу, використовуючи підроблені документи або в обхід пропускних пунктів.

Служба безпеки і Національна поліція заблокували ще 4 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У різних регіонах України затримано всіх організаторів оборудок.

Повідомляє Служба безпеки України.

“Серед них – голова районної військово-лікарської комісії та мобілізований депутат сільради. Вартість таких «послуг» становила до 12 тис американських доларів”, – йдеться у повідомленні.

Так, на Тернопільщині:

заблоковано канал нелегальної міграції, який організував депутат місцевої сільради.

Після початку повномасштабного вторгнення рф його мобілізували до однієї з військових частин Сил оборони.

Під час військової служби він почав підробляти листи-обґрунтування на безперешкодне ввезення гуманітарних вантажів нібито для потреб українських захисників.

На підставі підроблених листів потенційних призовників вносили до системи «Шлях». Згодом вони безперешкодно виїжджали за межі нашої держави.

В Одеській області:

затримано голову районної військово-лікарської комісії, який продавав фіктивні документи про непридатність до служби за станом здоров’я.

Підшукувати клієнтів допомагав посередник. Ним виявився лікар-травматолог з місцевої лікарні, якого співробітники СБУ затримали ще на початку цього року.

На Прикарпатті:

нейтралізовано злочинне угруповання, яке діяло на території Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Зловмисники переправляли ухилянтів до сусідньої країни вплав через річку Тиса або лісовими стежками в обхід пунктів пропуску.

Для цього фігуранти заздалегідь готували відповідні «маршрути» та інструктували втікачів про їхні дії під час незаконного перетину держкордону.

У Черкаській області:

затримано засновника місцевого благодійного фонду, який торгував «посадами» у лавах організації для виїзду за межі України під виглядом волонтерів.

“За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності”,– підсумували у відомстві.

Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.