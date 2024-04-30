Про це із посиланням на джерела повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, можливо, для цього буде використана виконавча влада.

Однак і чиновники з адміністрації, і представники атомної промисловості все ще хочуть, щоб заборону ввели за допомогою схваленого Палатою законопроєкту, таким чином його складніше скасувати.

“Адміністрація — і атомна промисловість — все ще вважають за краще, щоб питанням займався Конгрес, тому що скасувати закон важче, ніж скасувати дії, вчинені з використанням виконавчої влади”, — пише видання.

Наразі переговори про заборону імпорту збагаченого російського урану ведуть чиновники різних відомств, включаючи Раду національної безпеки та Міністерство енергетики. Проте остаточного рішення ще не прийнято.

За даними Департаменту енергетики, Росія є головним зовнішнім постачальником збагаченого урану для США, що становить майже чверть усього обсягу. Це створює ризик для економіки країни, і введення заборони має на меті зменшити цю залежність.

“Ми продовжуємо закликати Конгрес зробити цей крок, який забезпечить промисловості, союзникам і партнерам впевненість у тому, що США прийняли чітке рішення створити безпечний ланцюжок постачання ядерного палива, незалежний від ворожого впливу, на десятиліття вперед”, — йдеться в заяві Ради національної безпеки.

Проєкт про заборону імпорту російського урану був схвалений Палатою представників у грудні 2023 року, проте не встиг бути ухвалений у Сенаті через процедурні обмеження.