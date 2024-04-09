Космос поза «земною політикою»

У космосі росіяни та американці працюватимуть щонайменше до 2030 року. Про це ще минулого року заявив голова Національної аерокосмічної адміністрації США (NASA) Білл Нельсон.

Працюють разом країни з 1998 року. Саме тоді на орбіту вийшла Міжнародна космічна станція, яку називали «символом дипломатичного тріумфу між США та Росією». Робота станції не переривалась ні коли рф напала на Грузію, ні коли почала війну проти України.

«Ми повністю засуджуємо агресію президента Путіна», яка «вбиває людей і вторгається в автономну суверенну країну», — Білл Нельсон, голова NASA.

Засудили та партнерства не розірвали. Росія, начебто, й сама хотіла вийти з космічної співпраці. Втім, не наважилась.

23 березня 2024 року, через три роки з початку повномасштабного вторгнення, з космодрому Байконур «Роскосмос» запускає ракету з космічним кораблем “Союз” до МКС. На борту корабля росіянин, білоруска та американська астронавтка. Звучить, як анекдот, але ж ні. Це не жарт. Адже за останньою угодою, літатимуть в космос громадяни росії та США на сусідніх кріслах щонайменше до 2026 року.

«Співпраця на борту МКС триває в дуже професійній манері між астронавтами та космонавтами без збоїв. І я очікую, що це продовжуватиметься до кінця десятиліття, коли ми зійдемо з орбіти космічної станції», — Білл Нельсон, голова NASA.

Розділити американські та російські сегменти на станції неможливо, кажуть фахівці. Кремль отримує зі співпраці щороку сотні мільйонів доларів. Ще й встигає просувати політичні цілі: у перший рік повномасштабного вторгнення ворожі космонавти розгорнули на МКС прапор фейкової республіки «ЛНР».

Ядерна енергетика

Минулого тижня німецька митниця затримала російське судно, яке перевозило збагачений уран та деревину для Сполучених Штатів Америки. Борт під прапором Маршаллових островів зробив вимушену зупинку в порту Ростока. Загальна вартість вантажу складає 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, товар вже під санкціями Євросоюзу. А наприкінці 2023 року Палата представників Конгресу США ухвалила закон про заборону імпорту палива для атомних електростанцій.

Для «Росатому» введення ембарго Штатами — це втрата найбільшого експортного ринку. Торгівля з Америкою приносить росії до $1 млрд на рік.

росія найбільший постачальник ядерного палива у світі, без якого не можуть працювати атомні електростанції. Близько половини світового постачання збагаченого урану йде з Росії.

«Ми пожинаємо плоди надмірної залежності від російського ядерного палива. І це не лише ми, а весь світ», — Пранай Вадді, радник Білого дому з ядерних питань при Раді національної безпеки США.

Повністю забезпечують себе ураном без допомоги рф нині Канада, Німеччина та Франція. У Штатів не вистачає потужностей, щоб закрити повний цикл обробки уранової руди. За прогнозами аналітиків, Заходу ще потрібно щонайменше 5 років, щоб витіснити росію з ядерного ринку.

Санкції діють, нафта продається

У третій рік війни Росія пішла з надприбутком з продажу нафти. Про це повідомило видання CNN. Санкції введені, вони працюють, до чого ж тут Штати?

Нині Америка купує нафту в Індії. Торік США стали найбільшими покупцями індійського «чорного золота».

Про це свідчить аналіз Центру досліджень енергетики та чистого повітря. Отоварились Штати у 2023 на $1,3 млрд. У Індії ж не заборонено купляти нафту і що тут такого?

Сиру нафту до Індії постачає москва. У 2023-му «наекспортувала» рф на суму $37 млрд. А це, як виявляться, рекорд держави-агресорки.

Формально — схема законна, адже нафта вироблена не у рф. Штати «наполегливо» намагаються закрити лазівку, аби «тіньовий флот» не постачав сировину до Індії, яку сама ж Америка потім купує.

Ще одна «лазівка» — на Багамах, пише Bloomberg. На початку 2024, американський нафтопереробний завод придбав 10 тисяч барелів російської нафти на Багамських островах. Вона змішувалась на терміналах зберігання.

Однак, Штати твердять — санкції не порушили, бо ж нафта потрапила на Багами до введення обмежень, то ще й була розмішана.

Як продаються технології через «треті руки»?

Китай, Туреччина, ОАЕ: що об’єднує ці країни? Вони допомагають Росії обходити технологічні санкції. Грузія та Вірменія не лишаються осторонь.

Те ж видання Bloomberg, з посиланням на закриту митну статистику РФ пише, що 2023 році, попри санкції, росія змогла імпортувати високотехнологічні чипи американського та європейського виробництва. Їхня загальна вартість склала близько $1,7 млрд. Втім, порушення санкцій в процесі не було. Адже більшість технологій потрапляли до країни-терористки через треті країни: Китай, Туреччину та Об’єднані Арабські Емірати.

Нагадаємо, у Росії дозволено ввезення в іноземних товарів через треті країни в рамках паралельного імпорту, тобто без дозволу правовласника.

Журналісти-розслідувачі Радіо Свободи встановили, що і запчастини до літаків Су-30, щонайменше до липня 2023 року, росія ввозила з Європи та США. З початку 2022 року рф отримала компонентів на суму $8 млн.

Група дослідників зі США та України, у своєму звіті про обхід санкцій росією пишуть: майже 2800 компонентів, які були знайдені у рештках російських ракет, безпілотників та техніки на полі бою в Україні — підсанкційні. Згідно з інформацією Національного агентства із запобігання корупції, 72% виявлених компонентів російської зброї виготовлені у США.

“Американські виробники заправляють і підтримують зростаючу і гігантську російську військову машину. Вони використовуються в ракетах, безпілотниках, боєприпасах та інших засобах ведення війни. Росіяни покладаються на американські технології”, — зазначив сенатор Річард Блюменталь.

Чому співпраця США та рф не припинилась через два роки великої війни?

Експерт з міжнародних питань Тарас Семенюк каже, відповідь проста.

«Якщо ми бачимо співпрацю, коли дві країни торгують одна з одною, попри протистояння в інших сферах: таких як війна, політика — це означає, що є загальні інтереси обох сторін торгувати. І те, що країни є взаємозалежними», — Тарас Семенюк, експерт з міжнародних питань.

Ще один варіант чому співпраця існує й досі — збереження контролю.

«Повний розрив зв’язків — це втрата контролю. Тобто, торгівля — це ще один вид контролю. І тому Сполучені Штати Америки не хочуть загострювати ситуацію з Росією. Можливо, навіть через те, не дають нам повний спектр зброї, адже це може призвести до більш радикального розриву зв’язків», — припускає експерт з міжнародних питань Тарас Семенюк.