Про це Стефанішина сказала під час Форуму національних меншин України у коментарі Суспільному.
“В мене дуже позитивні прогнози, тому що я відповідала за реалізацію цих рекомендацій, і парламент, уряд, а особливо президен доклали максимум зусиль для того, щоб рішення, які потрібно ухвалити, були ухвалені”, — зазначила вона.
Водночас віцепрем’єрка наголосила, що це лише початок переговорного процесу.
“Ми виконали все, щоб почати, тобто це кінець перед великим початком, але ці прогнози точно будуть позитивні”, — підсумувала Стефанішина.
Нагадаємо, що Європейська комісія у червні цього року планує розпочати з Україною та Молдовою переговори про вступ до Євросоюзу. Цей процес хочуть запустити до того, як Угорщина перейме головування в ЄС у липні.
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