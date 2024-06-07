Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина прогнозує, що оцінка Європейської комісії щодо євроінтеграційних реформ буде позитивною.

Про це Стефанішина сказала під час Форуму національних меншин України у коментарі Суспільному.

“В мене дуже позитивні прогнози, тому що я відповідала за реалізацію цих рекомендацій, і парламент, уряд, а особливо президен доклали максимум зусиль для того, щоб рішення, які потрібно ухвалити, були ухвалені”, — зазначила вона.

Водночас віцепрем’єрка наголосила, що це лише початок переговорного процесу.

“Ми виконали все, щоб почати, тобто це кінець перед великим початком, але ці прогнози точно будуть позитивні”, — підсумувала Стефанішина.

Нагадаємо, що Європейська комісія у червні цього року планує розпочати з Україною та Молдовою переговори про вступ до Євросоюзу. Цей процес хочуть запустити до того, як Угорщина перейме головування в ЄС у липні.