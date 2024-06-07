Про це він повідомив у Telegram.
Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив що Єврокомісія підтримує початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.
За словами Шмигаля, в озвученому висновку ЄК йдеться про те, що Україна продовжує системні зусилля щодо приєднання до ЄС та виконала всі чотири додаткові кроки-реформи.
“Тепер ми очікуємо від наших європейських партнерів наступний крок — початок переговорів про членство в Євросоюзі вже цього місяця”, — йдеться у дописі прем’єра України.
Раніше Financial Times, посилаючись на поінформованих у цьому питанні посадовців повідомило, що своє рішення щодо рекомендації початку переговорів Єврокомісія оголосить вже сьогодні, 7 червня.
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