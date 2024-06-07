Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив що Єврокомісія підтримує початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Про це він повідомив у Telegram.

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив що Єврокомісія підтримує початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

За словами Шмигаля, в озвученому висновку ЄК йдеться про те, що Україна продовжує системні зусилля щодо приєднання до ЄС та виконала всі чотири додаткові кроки-реформи.

“Тепер ми очікуємо від наших європейських партнерів наступний крок — початок переговорів про членство в Євросоюзі вже цього місяця”, — йдеться у дописі прем’єра України.

Раніше Financial Times, посилаючись на поінформованих у цьому питанні посадовців повідомило, що своє рішення щодо рекомендації початку переговорів Єврокомісія оголосить вже сьогодні, 7 червня.