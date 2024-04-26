Загалом від початку року Україна отримала близько 12 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття дефіциту бюджету.

Про це під час засідання уряду повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Вчора Україна отримала 1,5 млрд євро від ЄС в межах нового інструменту Ukraine Facility», – зазначив прем’єр.

Він також наголосив, що Українська держава також у рамках пакета допомоги від США отримає майже 8 млрд доларів бюджетної підтримки.

«Загалом від початку року Україна вже отримала близько 12 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття дефіциту нашого бюджету», – сказав Шмигаль.

Він запевнив, що ці кошти допомагають Україні фінансувати медичні послуги, зарплати лікарів і вчителів, соціальні програми.

«Вдячні нашим союзникам і партнерам за підтримку», – підсумував глава уряду.