Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

За його словами, уряд ухвалив рішення щодо продовження пільгової ціни на електроенергію для населення – 2 грн 64 копійки за кіловат. Як сказав прем’єр, положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня.

“Попри ремонти 24/7, в енергосистемі зберігається значний дефіцит. Ми встановлюємо міні-ТЕЦ в різних містах, посилюємо енергосистему через її децентралізацію, але відновити все швидко неможливо. Тож закликаю українців ощадливо використовувати електроенергію”, – сказав Шмигаль.

Також сьогодні на засіданні уряду було вдвічі збільшено суму мікрогрантів для Харкова й Харківської області. Тепер його розмір для бажаючих почати свій бізнес буде становити до 500 тисяч гривень на громадянина.

Було внесено зміни до статуту Експортно-кредитного агентства України. Це, як посянюється, дозволить страхувати нові інвестиції від ризиків війни.

“Це стосується як іноземних інвестицій, так і українських компаній, які будуть вкладати кошти в нашу економіку та розвивати експорт“, – сказав український прем’єр-міністр.