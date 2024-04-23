Енергетики роблять все можливе, щоб утримувати ситуацію та швидко здійснювати ремонти.

У Кабміні закликають скоротити споживання електроенергії в пікові години.

«Ми зазнали важких втрат у генерації, і зараз під час зниження температури це позначається на енергосистемі. Вже кілька днів поспіль фіксуємо дефіцит потужності, який покриваємо за допомогою наших європейських партнерів. Як і на початку повномасштабної війни, мусимо згуртуватися, щоб бути стійкими», — зазначив Прем’єр-міністр.

Підприємців та бізнес просять максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення.

У енергетичному питанні Україну продовжують підтримувати іноземні партнери. Зокрема, у Фонді підтримки енергетики вже зібрано близько 410 млн євро від 13 країн. За ці кошти, за словами очільника Уряду, наразі держава купує генератори, трансформатори, запчастини й проводить інтенсивні ремонти.

Окрім цього, Велика Британія виділить понад 180 млн доларів на зміцнення українського енергосектору. А Литва передасть обладнання зі своїх ТЕЦ, АЕС та зі своїх складів. Німеччина планує надати Україні 400 генераторів.