У підписаному документі зазначено взаємні зобов'язання та наміри щодо якнайшвидшого початку будівництва заводу з виробництва 155-мм боєприпасів у Литві та реалізації необхідних умов.



У вівторок влада Литви та німецька оборонно-промислова компанія Rheinmetall підписали меморандум про наміри щодо будівництва заводу з виробництва боєприпасів у Литві.

Про це пише Мінекономіки та інновацій Литовської Республіки.

Документ, який свідчить про готовність Литви зміцнювати власну безпеку та безпеку регіону, а також тісне партнерство з Німеччиною, підписали міністр економіки та інновацій Аушріне Армонайте, міністр національної оборони Лаурінас Кащюнас та директор з розвитку міжнародних стратегічних програм Rheinmetall AG. , Максиміліан Фроч.

“Ми повинні приділяти велику увагу не розмовам про загрозу війни, а реальним діям щодо забезпечення безпеки нашої країни. Ми вже сприяємо розвитку великих інвестиційних проектів, які забезпечують потреби безпеки та оборони держави. Це привертає інвесторів, які вироблятимуть тут зброю, знижуючи нашу залежність від зброї, що закуповується на міжнародних ринках. Так ми створимо більш безпечну Литву», – сказала Аушріні Армонайте, міністр економіки та інновацій. «Свобода має бути озброєна краще за тиранію – сьогодні це попередження президента України Володимира Зеленського, зроблене на початку повномасштабної війни Росії, актуальне як ніколи. І хоча ми бажаємо якнайшвидшої перемоги України, ми чудово розуміємо, що Росія ще довго залишатиметься найбільшою загрозою для Європи. Тому нам необхідно якнайшвидше інвестувати не тільки в адекватну військову готовність і стійкість суспільства, а й у оборонну промисловість”, – заявила прем’єр-міністр Інгріда Шимоніте.

Завод із виробництва боєприпасів «Рейнметал» є практичним прикладом того, що вже робиться. Цей завод буде важливим для Литви, України та всього регіону, у свою чергу уряд зробить усе, що від нього залежить, щоб він міг почати працювати якнайшвидше

Глава уряду також подякував переговорникам обох сторін, які допомогли досягти угоди.

«Цей крок дуже важливий для забезпечення нашої національної безпеки та оборони. Створення в Литві заводу з виробництва боєприпасів німецької оборонно-промислової компанії «Рейнметал» зменшить нашу залежність від довгих ланцюжків поставок, які нині створюють великі проблеми у задоволенні потреб армій у всьому Європейському Союзі та в усьому світі”, – йдеться у промові.

Це забезпечить довгострокові постачання та стане взаємним зобов’язанням щодо розширення запасів боєприпасів та надання підтримки Україні.

Розвиток такої інфраструктури в Литві не лише створить додаткові робочі місця, а й перенесе сюди компетенції партнерів та технології оборонної промисловості, що є серйозним проривом для подальшого розвитку оборонної промисловості та реагування на безпеку. дзвінки. І це ще одна важлива сторінка у зміцненні двосторонніх відносин між Литвою та Німеччиною.

“Ми є надійним союзником і можемо бути співавтором гарантій безпеки, а не просто отримувачем цих гарантій. Тож це двосторонній рух. Переконаний, що це зміцнить нашу взаємодію, особливо у контексті розміщення німецької бригади у Литві”, – заявив міністр національної оборони Лаурінас Кащюнас. «Рейнметал» дякує уряду Литви за довіру та ініціативу в реалізації проекту. Як партнер оборонної промисловості ми раді зробити свій внесок у суверенітет країни в галузі артилерійських боєприпасів. Підписання цього листа про наміри є основою довгострокового співробітництва», – заявив М. Фроч, директор з розвитку міжнародних стратегічних програм компанії Rheinmetall AG.