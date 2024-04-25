Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Fox News, відповідаючи на запитання щодо подальшої співпраці у разі обрання наступним президентом США Дональда Трампа, передає Офіс Президента.

«Я сподіваюся, що він (Трамп – ред.) не буде проти України… Звичайно, можуть різнитись погляди на якісь деталі, але якщо загальний погляд і загальні цінності є спільними, ми можемо працювати», – сказав глава нашої держави.

Зеленський також наголосив, що обрання нового президента США – це рішення американців.

«Звичайно, в будь-якому разі треба розуміти, що це рішення американців. І ми будемо працювати з будь-яким президентом, якого вони оберуть… І, звичайно, ми будемо працювати зі Сполученими Штатами в будь-якому випадку, тому що це наш стратегічний партнер і лідер у всьому світі», – сказав Президент України.

У разі перемоги на президентських виборах цього року.Трамп пообіцяв «дуже швидко» зупинити війну. Після цього Зеленський запросив Трампа здійснити візит до Києва.