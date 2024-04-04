Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Зазначено, що скасування статусу “обмежено придатний” не означає автоматичного переходу до статусу “придатний/непридатний”.
Закон набуде чинності через місяць із моменту публікації – 4 травня 2024 року.
Громадяни, яких визнали “обмежено придатними”, протягом дев’яти місяців повинні повторно пройти військово-лікарську комісію — до 4 лютого 2025 року.
Після того, як закон набуде чинності, уряд протягом трьох місяців має ухвалити нормативно-правові акти, які визначають список захворювань для визначення придатності або непридатності до військової служби.
Після повторної ВЛК непридатних буде звільнено зі служби та знято з військового обліку. Придатні продовжуватимуть проходити службу або будуть визнані готовими до служби.
Нагадаємо, що 2 квітня Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує для військовозобов’язаних статус “обмежено придатний”. Того ж дня президент підписав закон, який зменшує призовний вік у державі з 27 років до 25.
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