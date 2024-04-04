Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що його основним повідомленням під час засідання Ради Україна-НАТО на рівні голів МЗС буде комплекс Patriot.

Про це дипломат повідомив після прибуття до штаб-квартири Альянсу в Брюсселі.

“Не хочу псувати святкування дня народження (НАТО — Ред.), але мій основний меседж сьогодні — Patriot. Бо порятунок українських життів, міст й економіки залежить від надійності Patriot”, — сказав Кулеба.

Він наголосив на тому, що надійність системи Patriot є ключовою для забезпечення безпеки України та захисту її життів, міст та економіки, особливо в контексті обстрілів балістичними ракетами. У березні Росія обстріляла Україну 94 балістичними ракетами.

Кулеба підкреслив, що надання Україні систем Patriot залежить від її союзників, які мають їх у достатній кількості.

Від свого боку генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що допомога Україні від НАТО — це не благодійність, а інвестиція у міжнародну безпеку.

“Сьогодні ми обговоримо, як можемо посилити співпрацю і також як можемо просунути членство України в Альянсі. НАТО дало зрозуміти, що ви будете членом блоку”, — додав генсекретар.

Столтенберг також зазначив, що 99% військової допомоги надається від НАТО, і вони шукають можливості організувати довгострокову допомогу.