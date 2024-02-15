Агентство протиракетної оборони (MDA) та Агентство космічного розвитку (SDA) США оголосили про майбутній запуск шести супутників на навколоземну орбіту.

“Агентство з протиракетного захисту та агентство з розвитку космосу оголосили про майбутній запуск шести супутників на навколоземну орбіту”, — йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті відомства

Два супутники будуть оснащені пристроями для відстеження гіперзвукових та балістичних ракет, а інші чотири стануть частиною системи стеження за винищувачами, йдеться в повідомленні.

Запущені супутники виявлятимуть гіперзвукові, балістичні та інші передові загрози раніше, ніж наземні радари, надаючи дані відстеження гіперзвукових загроз. Протягом наступних кількох тижнів інженери MDA та SDA проведуть серію випробувань та процедур перевірки, щоб переконатися, що супутники працюють та інтегруються з системою протиракетної оборони та іншими районами місії.

Угоду ініціювали у 2018 році, а в січні 2021 року MDA уклала інші угоди про транзакції з L3Harris Technologies Inc. та Northrop Grumman Corporation.