Премʼєр Польщі Дональд Туск прокоментував подію на власній сторінці у соціальній мережі.

Уночі Польща знову використовувала авіацію під час нічного удару по Україні. Російська армія атакувала Івано-Франківську, Львівську та Дніпропетровську області.

“На Львівську область сьогодні впали десятки бомб і ракет. Одна з них – за 15 км від нашого кордону. У цей час Моравецький виробляє спільну антиєвропейську стратегію з пропутінськими ультраправими політиками в Будапешті. Дурість? Зрада? Або обидві?”, – пише Туск у дописі.

Вже не вперше росіяни атакують Україну так близько до українсько-польського кордону. З початку повномасштабного вторгнення Андрій Садовий, міський голова Львова, вважає, що ракети, випущені російськими військами та потрапивші у військову інфраструктуру, розташовану за 15 км від Польщі, становлять загрозу для ЄС і НАТО.