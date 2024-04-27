Наразі гострою проблемою в Україні є заповнення вакантних посад суддів, що становить від 22% до 61%. У зв’язку з цим потрібні нові підходи, переведення чи відрядження суддів до таких судів.

Про це розповіла заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра під час круглого столу, присвяченого судовій реформі.

За її словами, особливої уваги потребує відновлення функціонування судів на деокупованих територіях.

“Ми вже маємо досвід відновлення правосуддя, наприклад, у Херсоні, тому важливим є напрацювання механізмів та підготовка до відновлення правосуддя на майбутнє”, – наголосила Мудра.

Також вона наголосила на важливості процесу визначення збитків, завданих країною-агресоркою, заявлення вимог, зокрема до Міжнародного реєстру збитків.

Як зазначила заступниця керівника ОП, серед нагальних питань є створення Вищого адміністративного суду, у якому розглядатимуть справи за участю державних органів. Його створення передбачене в оновленому Меморандумі з МВФ, наголосила посадовиця.

Також Мудра звернула увагу на важливості розширення інструментів щодо запобігання корупційним ризикам у судах, удосконалення вимог до декларації доброчесності судді, кандидата на посаду судді, процедури їх перевірки, а також запровадження чіткого переліку підстав для дисциплінарної відповідальності суддів.