На американських воєнних складах вже четвертий місяць готові другий та третій пакети військової допомоги, які мала отримати Україна, однак для відправлення потрібне відповідне рішення влади. Наразі прогноз не є дуже оптимістичним.

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка Ольга Стефанішина на “Київському Безпековому Форумі“.

Цитуючи міністра фінансів Сергія Марченка, вона зазначила, що за минулі два місяці Україна отримала 10% від запланованих коштів, необхідних для виживання держави.

Також Стефанішина сказала, що Україна не отримала військову допомогу, яка планувалася майже рік у межах формату “Рамштайн”.

“Якщо рішення буде — скоріше за все, воно буде на цей рік. Вчора зранку повернулась з Брюсселя. Синхронізувавшись з колегами, можу сказати, що прогнози не є дуже оптимістичними. Американські партнери закликають нас до поміркованої реакції. Водночас без будь-яких прогнозів, я хочу наголосити: ситуація вже зараз дуже погана“, — висловилась віцепрем’єр-міністерка.