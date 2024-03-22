Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Припускається, що пауза ударів по Києву в понад 40 днів свідчить про проблеми управління та планування. Санкції, ймовірно, обмежили можливість Росії отримати доступ до ключових компонентів як для літаків, так і для ракет. Також це могла ускладнити удосконалена робота української ППО.

“РФ майже напевно продовжить удари по критично важливих місцях, якщо це дозволять літаки, екіпаж та запаси зброї, намагаючись підтримувати тиск на український уряд і населення за допомогою своїх ударних можливостей“, – зазначають розвідники.

На їхню думку, це є проявом тривалої кампанії, в якій тактична авіація, така як винищувачі й гелікоптери, продовжує мати обмежений вплив на загальний конфлікт.