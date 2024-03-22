Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

«Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей», – написав Зеленський.

За його словами, триває відновлення постачання електрики: в Харкові й області, в Запоріжжі, на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Одещині, Хмельницькому й області, Вінниччині, Івано-Франківщині.

“У російських ракет немає затримок, як у пакетів допомоги нашій державі. У «шахедів» немає нерішучості, як у деяких політиків. Важливо розуміти ціну затримок і відкладених рішень.

Системи «Петріот» повинні захищати Харків і Запоріжжя, потрібна ППО, щоб захистити людей, інфраструктуру, будинки і греблі. Партнери точно знають, що необхідно. Точно можуть підтримати. Потрібні ці рішення. Життя має бути захищене від цих нелюдей з Москви“, – зазначив Зеленський.