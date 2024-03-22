Про це сказала віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на “Київському Безпековому Форумі“.

«Ми не бачили перепон, щоб у березні вже затвердити переговорну рамку. Це дало б юридичні підстави рухатися більш оперативно далі. Але стартують європейські вибори, і ми маємо джентльменську домовленість серед абсолютної більшості країн ЄС, що і міжурядова конференція, і сама переговорна рамка будуть затверджені в червні», – заявила вона.

Стефанішина зазначила, що в четвер було засідання Європейської ради й були дані відповідні інструкції міністрам з європейських справ з тим, щоб встигнути почати переговори у червні.

«Я достатньо спокійно себе почуваю. Президент не поділяє мого спокою, тому в такому емоційному балансі я впевнена, що матимемо рішення на червень», – спрогнозувала віцепремʼєрка.

Вона зауважила, що з червня Україна та Євросоюз почнуть процес планування адаптації українського законодавства до європейського.