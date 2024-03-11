Видання пише, що 19 лютого у своєму зверненні Зеленський заявив, що українська армія перебуває у “надзвичайно важкій ситуації на кількох частинах фронту”.

На теперішній час Президент України оцінює ситуацію вже більш позитивно.

“Ми мали труднощі через брак артилерійських боєприпасів, повітряну блокаду, російську далекобійну зброю і високу щільність російських безпілотників”, — сказав Володимир Зеленський.

Також Зеленський зауважив, що “наступ росії зупинено”, а її армія “втрачає велику кількість своїх життєво важливих сил”. Проте за його словами, ситуація може змінитися, якщо українська армія не отримає достатньої підтримки.