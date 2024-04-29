Під час наради силовики доповіли про ситуацію на фронті та перемовини стосовно звільнення полонених.

Президент України провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. У своєму вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський розповів, що під час засідання обговорювали ситуацію на фронті, а також питання визволення українських воїнів із російського полону.

«Сьогодні ж провів Ставку. Доповідь Головкома Олександра Сирського, розгорнута доповідь. Фронт. Наші позиції. Найбільш гарячі напрямки. Постачання, якого ми очікуємо. Була й доповідь керівника ГУР, керівника СБУ, представників Координаційного штабу – щодо перемовин про звільнення полонених», – повідомив глава держави.

Він також додав, що на сьогодні надзвичайно важливо, щоб з боку нашої держави була чітка комунікація з рідними полонених.

“Щодо кожного прізвища, щодо кожної людини має бути ясність — настільки, наскільки це можливо, — яка робота ведеться, щоб наші люди повернулись додому. Я дякую всім, хто справді дбає про наших людей і всю нашу державу, дякую кожному й кожній, хто допомагає Україні! Дякую всім, хто б’ється проти російського зла”, — зауважив Зеленський.