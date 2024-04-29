Депутати вишиковувались у чергу, щоби сфотографуватися з Генсеком НАТО.

Про те, що Єнс Столтенберг відвідав Верховну Раду повідомила, зокрема, у Фейсбуці народна депутатка від «Євросолідарності» Ірина Геращенко.

“Під час нашого короткого спілкування мали одне запитання: коли Україна отримає сигнал? Для України ЧАС важливий!”, – написала Геращенко.

Кілька фото виставив у Фейсбуці і Спікер Руслан Стефанчук. Він наголосив, що членство України в ЄС і НАТО закріплено у Конституції держави.

«Це – стратегічний курс нашої держави. І тому ми дуже очікуємо просування до членства в Альянсі на Вашингтонському саміті НАТО», – відзначив політик.

Народний депутат Микола Тищенко зробив фото поруч зі Столтенбергом у футболці кольору оливи з надписом Army, яку носять військові.

Лідер “Євросолідарності ” Петро Порошенко опублікував фото обіймів з Генсеком.

Володимир Ар’єв своє фото підписав словами про те, що “Столтенберг пообіцяв, що Україна буде в НАТО. Коли, щоправда, не уточнив.”

А нардепка Мар’яна Безугла звинуватила генсека НАТО Єнса Столтенберга в «порожніх обіцянках». А вже після цього опублікувала ще один пост вже з прапорцем НАТО в руках.

Нагадаємо, що це вже третій візит Столтенберга у ВР, він перший генсек, який виступає в парламенті.