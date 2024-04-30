Україна активно використовує дрони дальнього радіусу дії для атак на російські нафтопереробні заводи, аеродроми та об'єкти логістики у межах війни проти Росії, тому для задоволенння попиту на такі дрони, у країні з’явилися стартапи, які виробляють різноманітні БПЛА і пропонують низку моделей.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

“Україна робить ставку на безпілотники дальнього радіусу дії, підвищуючи вартість війни для Росії. Україна подвоює кампанію ударів по російських нафтопереробних заводах, аеродромах і об’єктах логістики”, — зазначає видання.

З появою таких дронів українські стартапи розширюють виробництво та пропонують різноманітні моделі. Точна кількість виготовлених дронів в Україні наразі невідома, але один із виробників таких БПЛА повідомив, що він планує збільшити випуск безпілотників до 500 штук щомісяця вже до середини цього року.

“Україні необхідно оптимізувати виробництво і вибрати ті БПЛА, які можна виробляти в масовому порядку”, — заявив експерт з безпілотних літальних апаратів у Центрі військово-морського аналізу Семюел Бендетт.

Експерт рекомендує оптимізувати виробництво та обирати моделі, які можна масово виготовляти. Україна використовує різні моделі дронів для атак на об’єкти в Росії, зокрема AQ-400 Scythe та Beaver.

Початково Україна використовувала китайські дрони, але тепер налагоджує виробництво власних, використовуючи китайські компоненти, зазначає видавництво. Російська армія намагається знищити місця, де збираються дрони.

Багато чиновників вважають, що Україна повинна використовувати будь-які доступні засоби для боротьби з російською агресією.