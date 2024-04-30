Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 29 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Красногорівці. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення”, — написав він.

За словами Філашкіна, загальна кількість жертв російської армії в Донецькій області сягнула 1939 людей. Ця інформація, як він підкреслив, подана без урахування Маріуполя та Волновахи.