Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
“За 29 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Красногорівці. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення”, — написав він.
За словами Філашкіна, загальна кількість жертв російської армії в Донецькій області сягнула 1939 людей. Ця інформація, як він підкреслив, подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
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