США визначили стратегію, яка сприятиме розвитку України як успішної держави з міцними військовими, економічними та демократичними засадами, і зобов'язалися підтримувати Україну на цьому шляху у довгостроковій перспективі.

Про це стало відомо від Держдепу США.

Їхнє об’єднання країн навколо підтримки України свідчить про розуміння того, що агресія Росії загрожує не лише Україні, але й міжнародним принципам.

Держсекретар США, Ентоні Блінкен, зазначив, що кінець конфлікту залежить від волі і рішень Володимира Путіна.

“Все зазначене є найпотужнішою відповіддю Путіну, тому що це говорить про те, що Україна не тільки виживе, але й зможе процвітати у майбутньому. Тому я сподіваюся, що пан Путін зрозуміє повідомлення і продемонструє готовність вести щирі переговори, відповідно до основних принципів, які є основою міжнародної спільноти, Статуту ООН – суверенітету, територіальної цілісності, незалежності. Якщо вони належним чином підтверджені, має бути рішення”, — вважає Блінкен.

Підходи Росії, спрямовані на знищення України та її поглинання, виявилися невдалими, а альянс у Європі став сильнішим і більш об’єднаним.

“Щойно Росія продемонструє, що вона щиро бажає вести переговори, ми точно будемо там. І я вірю, що українці теж там будуть”, — підсумував Блінкен.

США вважають, що з часом Україна матиме змогу стати сильною державою в різних сферах — військовій, економічній та демократичній.