Про це повідомляє Суспільне.

Це сталося вперше з моменту початку вторгнення Росії до України у 2014 році. Гелен прибула до Києва з метою виразити свою підтримку жертвам сексуального насильства та тортур, які постраждали внаслідок війни.

“Протягом багатьох років Королівська Високість невтомно і наполегливо проводила кампанію на підтримку жертв конфлікту, зокрема, на користь жертв сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом. І це було темою вашого сьогоднішнього візиту сюди, а важливим елементом того, як Сполучене Королівство підтримує Україну та солідарне з Україною. І перш за все — на знак солідарності з українським народом і тими, хто постраждав від жахливих наслідків вторгнення Росії, а тепер і повномасштабного вторгнення Росії в Україну”, — зазначив посол Британії в Україні Мартін Гарріс на зустрічі з герцогинею.

Вона активно діє в рамках британської ініціативи “Запобігання сексуальному насильству під час конфлікту” і вже була в багатьох країнах, де вона висловлювала свою підтримку жертвам воєнних злочинів.

У Києві герцогиня зустрілася з жертвами сексуального насильства, дітьми, які повернулися до України після насильницького розлучення та депортації, а також з Володимиром та Оленою Зеленськими, щоб обговорити способи підтримки постраждалих.

“Я побувала у багатьох країнах, які перебувають у розпалі конфлікту або після його завершення, але, на жаль, ситуація дуже схожа, куди б я не поїхала. Це правда, що жінки та дівчата платять найвищу ціну з погляду людських втрат, коли справа доходить до того, як їх можна використовувати як зброю війни. Зґвалтування використовується для приниження гідності та знищення. І ми повинні намагатися запобігти цьому. А там, де ми не можемо цьому запобігти — ми маємо вжити заходів для підтримки тих, хто став жертвою таких злочинів”, — наголосила Софі Гелен.

За словами Софії, для неї важливо було зустрітися з першою леді Оленою Зеленською і відзначити її зусилля щодо “облаштування центрів, куди постраждалі можуть звертатися, аби знайти підтримку і рухатися вперед, де про них піклуватися”.

Вона відзначила важливість документування злочинів російської армії та зауважила, що справи за статтею “сексуальне насильство” українських жінок продовжують реєструватися, що свідчить про постійність проблеми.

Герцогиня також зустрілася з мешканцями міст Ірпінь та Буча, які допомагають своїм громадам у часи великого відчаю та потреби.

“Я заберу їхні історії із собою додому — у своєму серці”, — сказала вона.