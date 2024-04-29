Сьогодні представники, уповноважені при ООН для моніторингу санкцій проти Північної Кореї, підтвердили, що російська армія 2 січня 2024 року атакувала Харків північнокорейською балістичною ракетою Hwasong-11. Це вважається прямим порушенням санкцій Ради Безпеки ООН.

Про це повідомляє Reuters.

В їх звіті зазначається, що уламки ракети, знайдені у Харкові, Україна, походять від північнокорейської ракети Hwasong-11, що підтверджує порушення ембарго на постачання зброї до та з Північної Кореї.

Інспектори ООН, що відвідали Україну на початку квітня, не виявили доказів, що ракета була виготовлена в Росії. Проте, згідно з отриманою від української сторони інформацією, ракета була запущена з території Російської Федерації.

“Таке місце перебування, якщо ракета була під контролем російських сил, ймовірно, вказує на те, що вона була придбана громадянами Російської Федерації”, – констатується у звіті.

Північна Корея перебуває під санкціями Ради Безпеки ООН з 2006 року через свої випробування ядерної зброї та балістичних ракет, що призвело до заборони для КНДР на імпорт та експорт військових технологій.

Варто відзначити, що в березні Росія використала своє право вето в Раді Безпеки стосовно щорічного продовження мандату спостерігачів ООН за санкціями, який діяв протягом останніх 15 років. Закінчення мандату поточної групи експертів заплановано на вівторок, 30 квітня.